Bahçeşehir İTÜ’yü üzdü
Erkekler Basketbol Ligi 13. haftanın açılış maçında Bahçeşehir, İTÜ'yü konuk etti. Normal süre 83-83 bitince maç uzatmaya gitti. Bahçeşehir uzatmalarda 99-94 kazandı. Maçın en skoreri 41 sayı atan Bahçeşehirli Robert Golden oldu.
Erkekler Basketbol Ligi 13. haftanın açılış maçında Bahçeşehir, İTÜ'yü konuk etti. Normal süre 83-83 bitince maç uzatmaya gitti. Bahçeşehir uzatmalarda 99-94 kazandı. Maçın en skoreri 41 sayı atan Bahçeşehirli Robert Golden oldu.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Bahçeşehir İTÜ’yü üzdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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