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22 Aralık 2019, Pazar
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Bahçeşehir ’yü üzdü

Bahçeşehir İTÜ’yü üzdü

Erkekler 13. haftanın açılış maçında Bahçeşehir, 'yü konuk etti. Normal süre 83-83 bitince maç uzatmaya gitti. Bahçeşehir uzatmalarda kazandı. Maçın en skoreri 41 sayı atan oldu.

Erkekler 13. haftanın açılış maçında Bahçeşehir, 'yü konuk etti. Normal süre 83-83 bitince maç uzatmaya gitti. Bahçeşehir uzatmalarda kazandı. Maçın en skoreri 41 sayı atan oldu.

  1. 22.12.2019
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