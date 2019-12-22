İzmir'den çıkış yok
ING Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı konuk etti. Taraftarının desteğini arkasına alan İzmir ekibi, devreye 37-34 üstünlükle girdi. Son periyota da 59-53 önde giren Kaf-Kaf, finalde farka koştu. 82-68 kazanan Karşıyaka, 11. galibiyetini aldı. Bu sezon evindeki 7. maçını da kazanan yeşil-kırmızılı ekipte, Tony Taylor 23 sayıyla yıldızlaştı.
ING Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı konuk etti. Taraftarının desteğini arkasına alan İzmir ekibi, devreye 37-34 üstünlükle girdi. Son periyota da 59-53 önde giren Kaf-Kaf, finalde farka koştu. 82-68 kazanan Karşıyaka, 11. galibiyetini aldı. Bu sezon evindeki 7. maçını da kazanan yeşil-kırmızılı ekipte, Tony Taylor 23 sayıyla yıldızlaştı.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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