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22 Aralık 2019, Pazar
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'den çıkış yok

İzmir'den çıkış yok

Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında , Beşiktaş'ı konuk etti. Taraftarının desteğini arkasına alan ekibi, devreye 37-34 üstünlükle girdi. Son periyota da 59-53 önde giren Kaf-Kaf, finalde farka koştu. 82-68 kazanan Karşıyaka, 11. galibiyetini aldı. Bu sezon evindeki 7. maçını da kazanan yeşil-kırmızılı ekipte, 23 sayıyla yıldızlaştı.

Basketbol Süper Ligi 13. hafta karşılaşmasında , Beşiktaş'ı konuk etti. Taraftarının desteğini arkasına alan ekibi, devreye 37-34 üstünlükle girdi. Son periyota da 59-53 önde giren Kaf-Kaf, finalde farka koştu. 82-68 kazanan Karşıyaka, 11. galibiyetini aldı. Bu sezon evindeki 7. maçını da kazanan yeşil-kırmızılı ekipte, 23 sayıyla yıldızlaştı.

  1. 22.12.2019
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