Kaf-kaf fırtınası

ING Basketbol Ligi'nde 6'da 6 yaparak zirvenin tek hakimi olan Pınar Karşıyaka, Avrupa arenasında da fırtına gibi esiyor. FIBA Avrupa Kupası'nda E Grubu'nda mücadele eden Kaf-Kaf, bu sezon çıktığı 5 müsabakada 4 galibiyet alırken, sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Eleme turunda İsveç temsilcisi Boras Basket'i dış sahada 77-70, evinde 78-58 dize getiren Karşıyaka, Groningen'i 77-57, son olarak da Phoenix Brussels'i ise 13 sayı farkla mağlup etti.

KRİTİK GÜN 13 KASIM

Kaf-Kaf, Avrupa Kupası'ndaki tek yenilgisini Belçika'da 81-76 boyun eğdiği Spirou karşısında aldı. Grupta ilk devre sonunda Spirou Basket averajla liderliğe yükselirken, ikinci sıradaki Pınar Karşıyaka 13 Kasım Çarşamba günü konuk edeceği rakibini bu kez yenerek yeniden zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor. Bu arada Phoenix Brussel karşısında Fransa Milli Takım oyunusu M'Baye kaydettiği 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, milli basketbolcu Semih Erden de 14 sayıyla skora önemli katkı sağladı.

ŞAMPİYONLUK ZAMANI GELDİ

Bu sezon sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmeyen Washington Wizards' ın All-Star oyuncusu John Wall, "Şampiyonuk zamanı geldi. Hiçbir şey için söz vermiyorum ama asıl amacım Wizards takımına şampiyonluk getirmek" diye konuştu. Takımın koçu Brooks ise, Wall'un aşil sakatlığından döneceğine ve her zamanki gibi olacağına inandığını belirtti.

TÜRKOĞLU 100 ADIM ATTI

Basketbol Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve eşi Banu Türkoğlu, IDEA Universal Derneği'nin aşırı yoksulluk ve su krizine dikkat çekmek için düzenlediği #suiçinyürü etkinliğinde yer aldı. İkili, Brand Week İstanbul kapsamında, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde '100 Adım Yürüyüşü' yaptı. Etkinlikte katılımcılar, aşırı yoksul 1 milyar insanın zorlu yaşamına dikkat çekmek için ellerinde su kovalarıyla 100 adım atarak; bir çocuğun 1 yıllık su ihtiyacına destek oluyor.

FURKAN'LI 76ERS KAYBETTİ

Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76ers, Utah Jazz'a 106- 104 mağlup oldu. Milli basketbolcu, 76ers'in ikinci yenilgisini aldığı mücadeleyi 6 sayı ve 3 ribauntla maçı tamamladı. Jazz'da Mitchell 24, Bogdanovic 20, Ingles 16 sayılık katkı verdi.

DEMİR: TELAFİ EDECEĞİZ

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında AEK'ya yenilen Bandırma'nın başantrenörü Hakan Demir, "Zorlu bir fikstürden geldik. İniş ve çıkışları telafi edip, önümüzdeki maçlarda daha iyi performans göstereceğiz" diye konuştu.