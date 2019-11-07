MAÇ SONUCU Olympiakos 67-86 Anadolu Efes | ÖZET
THY Avrupa Ligi'nin 7. maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Barış ve Dostluk Salonu'nda Yunan temsilcisi Olympiakos'u ilk yarısı 35-53 biten karşılaşmada 67-86 mağlup etti.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk olduğu Yunan kulübü Olympiakos'u 86-67 yendi.
Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 geride kapatan Anadolu Efes, 2. periyotta etkileyici bir hücum performansı sergiledi. Larkin ve Micic'in skorer oyunlarının katkısıyla 10 dakikada 32 sayı bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 53-35 önde gitti.
Ev sahibi ekip, Anadolu Efes savunmasını Paul ve Printezis'in şutlarıyla geçtiği 3. çeyrekte farkı 9 sayıya (58-67) indirdi. Son 10 dakikada potasında yalnızca 9 sayı gören Anadolu Efes, sahadan 86-67 galip ayrıldı.
Anadolu Efes'i galibiyete, 27 sayı, 5 asistle oynayan Micic ve 24 sayı, 6 ribaunt üreten Larkin taşıdı.
Anadolu Efes, gruptaki 5. galibiyetini, Olympiakos ise 5. mağlubiyetini aldı.
- 07.11.2019
- Güncelleme: 08.11.2019 00:20
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