Aktüel haberler (27.10.19)

BOSNA'DA TARİH YAZDIK

Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, 2'si altın toplam 16 madalya kazandı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonada mücadele eden milli sporcular, 2 altın, 4 gümüş ve 10 bronz madalya aldı. Federasyon Başkanı Salim Kayacı, "Aldığımız madalyaları Mehmetçik'e armağan ediyoruz" diye konuştu.



BASKETBOLDA DERBİ HEYECANI

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında G.Saray, bugün 15.15'te Fenerbahçe'yi konuk edecek. Diğer maçlar: 13.00: B.Çekmece-Bandırma, 17.30: Telekom-Darüşşafaka. Dün ise dört karşılaşma oynandı: Afyon- Beşiktaş: 73-68, Bahçeşehir- Tofaş: 85-92, Gaziantep-Karşıyaka: 67-83, Bursa-Efes: 86-95.



KISA... KISA... KISA...

Sultanlar Ligi'nde 4'üncü hafta dünkü maçlarla tamamlandı: PTT-Nilüfer: 3-0, Aydın BŞB-Karayolları: 3-0. Eczacıbaşı- Beşiktaş: 3-0, THY-Beylikdüzü: 3-0.



Efeler Ligi'nde G.Saray, İnegöl'ü 3-0 mağlup etti. Bugün: 14.00: Spor Toto-Sorgun, 15.00: Arkas-Tokat, 16.00: F.Bahçe- Halkbank, Bursa-Arhavi, 17.00: Ziraat-İBB.



Cleveland Cavaliers, milli sporcu Cedi Osman'ın sözleşmesini uzattı. 24 yaşındaki basketbolcunun 4 yıllık sözleşmede toplam 30.8 milyon dolar kazanacağı bildirildi.