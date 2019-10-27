Aktüel haberler (27.10.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
BOSNA'DA TARİH YAZDIK
Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, 2'si altın toplam 16 madalya kazandı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonada mücadele eden milli sporcular, 2 altın, 4 gümüş ve 10 bronz madalya aldı. Federasyon Başkanı Salim Kayacı, "Aldığımız madalyaları Mehmetçik'e armağan ediyoruz" diye konuştu.
BASKETBOLDA DERBİ HEYECANI
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında G.Saray, bugün 15.15'te Fenerbahçe'yi konuk edecek. Diğer maçlar: 13.00: B.Çekmece-Bandırma, 17.30: Telekom-Darüşşafaka. Dün ise dört karşılaşma oynandı: Afyon- Beşiktaş: 73-68, Bahçeşehir- Tofaş: 85-92, Gaziantep-Karşıyaka: 67-83, Bursa-Efes: 86-95.
KISA... KISA... KISA...
Sultanlar Ligi'nde 4'üncü hafta dünkü maçlarla tamamlandı: PTT-Nilüfer: 3-0, Aydın BŞB-Karayolları: 3-0. Eczacıbaşı- Beşiktaş: 3-0, THY-Beylikdüzü: 3-0.
Efeler Ligi'nde G.Saray, İnegöl'ü 3-0 mağlup etti. Bugün: 14.00: Spor Toto-Sorgun, 15.00: Arkas-Tokat, 16.00: F.Bahçe- Halkbank, Bursa-Arhavi, 17.00: Ziraat-İBB.
Cleveland Cavaliers, milli sporcu Cedi Osman'ın sözleşmesini uzattı. 24 yaşındaki basketbolcunun 4 yıllık sözleşmede toplam 30.8 milyon dolar kazanacağı bildirildi.
- 27.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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