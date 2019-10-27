Aktüel haberler (27.10.19) - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Aktüel haberler (27.10.19)

haberler (27.10.19)

Aktüel haberler (27.10.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

BOSNA'DA TARİH YAZDIK
Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, 2'si altın toplam 16 madalya kazandı. 'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonada mücadele eden milli sporcular, 2 altın, 4 gümüş ve 10 bronz madalya aldı. Federasyon Başkanı Salim Kayacı, "Aldığımız madalyaları Mehmetçik'e armağan ediyoruz" diye konuştu.

BASKETBOLDA DERBİ HEYECANI
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında G.Saray, bugün 15.15'te 'yi konuk edecek. Diğer maçlar: 13.00: B.Çekmece-Bandırma, 17.30: Telekom-Darüşşafaka. Dün ise dört karşılaşma oynandı: Afyon- : 73-68, Bahçeşehir- Tofaş: 85-92, Gaziantep-Karşıyaka: 67-83, Bursa-Efes: 86-95.

KISA... KISA... KISA...
Sultanlar Ligi'nde 4'üncü hafta dünkü maçlarla tamamlandı: PTT-Nilüfer: 3-0, BŞB-Karayolları: 3-0. Eczacıbaşı- Beşiktaş: 3-0, THY-Beylikdüzü: 3-0.

Efeler Ligi'nde G.Saray, İnegöl'ü 3-0 mağlup etti. Bugün: 14.00: Spor Toto-Sorgun, 15.00: Arkas-Tokat, 16.00: F.Bahçe- , Bursa-Arhavi, 17.00: Ziraat-İBB.

Cleveland Cavaliers, 'ın sözleşmesini uzattı. 24 yaşındaki basketbolcunun 4 yıllık sözleşmede toplam 30.8 milyon dolar kazanacağı bildirildi.

  1. 27.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aktüel haberler (27.10.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN