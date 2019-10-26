Cleveland Cavaliers Cedi Osman'ın sözleşmesini uzattı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'da forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın sözleşmesi dört yıl daha uzatıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cleveland Cavaliers ve Cedi Osman, oyunucunun sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır" ifadeleri yer aldı.
Milli basketbolcunun sözleşmesinin kaç yıl uzatıldığıyla ilgili bilgi verilmedi.
ABD basınında çıkan haberlere göre, önümüzdeki sezon kontratı sona erecek olan Cedi Osman'ın yeni sözleşmesi 4 yıllık olacak ve toplamda 30,8 milyon dolar kazanacak.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
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SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
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TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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