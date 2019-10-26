Cleveland Cavaliers Cedi Osman'ın sözleşmesini uzattı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
26 Ekim 2019, Cumartesi
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'ın sözleşmesini uzattı

Cleveland Cavaliers Cedi Osman'ın sözleşmesini uzattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından 'da forma giyen milli basketbolcu 'ın sözleşmesi dört yıl daha uzatıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, " ve , oyunucunun sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır" ifadeleri yer aldı.

Milli basketbolcunun sözleşmesinin kaç yıl uzatıldığıyla ilgili bilgi verilmedi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, önümüzdeki sezon kontratı sona erecek olan Cedi Osman'ın yeni sözleşmesi 4 yıllık olacak ve toplamda 30,8 milyon dolar kazanacak.



  1. 26.10.2019
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