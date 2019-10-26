Aktüel haberler (26.10.19)

DERBİ CİMBOM'UN

Venüs Sultanlar Ligi 4. haftasındaki derbi mücadelede, Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet'i 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, erkeklerden sonra kadınlarda da aynı hafta içinde ikinci derbiyi kazanmayı başardılar.

EFELER LİGİ'NDE PERDE AÇILIYOR

Axa Sigorta Efeler Ligi'nin 50. sezonu bugün yapılacak G.Saray-İnegöl karşılaşmasıyla başlayacak. 14.00'teki maç TVF TV'den yayınlanacak. Geride kalan 49 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan 12 kezle Eczacıbaşı olurken; Halkbank (9) ikinci sırada yer alıyor.

'DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin spordaki gelişimine övgü yağdırdı. Kasapoğlu, "Bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir tesisleşmenin dünyada ikinci bir örneği yok. Stadyumlardan salonlara, havuzlara, kortlara kadar her alanda devasa bir tesisleşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

BRAND&SPORT SUMMIT'E DOĞRU

Bu yıl 3'üncü kez yapılacak Brand&Sport Summit'te, markalar dünyası ve spor endüstrisi arasındaki ortak çalışmalar, 14-15 Kasım tarihlerinde Volkswagen Arena'da anlatılacak. Konuşmacılar arasında Nuri Şahin, Neslihan Demir, Loris Karius, İbrahim Çolak, Giovanni Guidetti gibi isimler yer alacak.

CENGİZ MÜJDESİ

Sakatlığı sebebiyle bu sezon Roma'da iki maça çıkan Cengiz Ünder'den sevindirici haber geldi. Sakatlığını atlattığı belirtilen 22 yaşındaki yıldızın, gelecek hafta Udinese karşısında görev yapması bekleniyor.

POTADA DÖRT MAÇ

ING Basketbol Süper Ligi'nde 5'inci hafta heyecanı dört maçla başlayacak. Günün programı şu şekilde: 13.00: Bahçeşehir-Tofaş, 15.15: Gaziantep-Karşıyaka, 17.30: Afyon Bld.-Beşiktaş, 20.00: Bursa-And. Efes.

4X4 VAKIFBANK

Sultanlar Ligi 4'üncü hafta maçında Vakıfbank, Atlasglobal Yeşilyurt'u deplasmanda 3-1 yendi. Sarı- siyahlılar, 25-19, 23-25, 25-18 ve 25-22'lik setlerin ardından ligde 4'te 4 yaptı. Günün programı: 15.00: PTTNilüfer, Aydın BŞB-Karayolları, 16.00: Eczacıbaşı-Beşiktaş. 17.30: THY-Beylikdüzü.

KAYITLAR BAŞLADI

Bu yıl 41.'si düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu için Halk Koşusu kayıtları bugün başladı. 3 Kasım Pazar günü rekor katılım ile 106 ülkeden 37 bin çipli sporcunun katılacağı koşuya 100 binin üzerinde İstanbullunun da katılması bekleniyor.