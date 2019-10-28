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28 Ekim 2019, Pazartesi
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11'inci Kemer'de yapılıyor

11'inci Uluslararası Bocce Turnuvası Kemer'de yapılıyor

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu () tarafından Kemer'de düzenlenen , Türkiye'den ve 17 ayrı ülkeden 502 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Mücadeleler rafa disiplininde tekler ve çiftler, petank disiplininde çiftler ve üçler, volo disiplininde ise 6 nokta basamak ve geleneksel çiftler olarak yapılıyor. Turnuvaya , ve 'den de ilk defa katılım sağlandı.

Başkanı , "Şu anda Kemer'de 11'incisi devam eden 'nı, boccenin 3 ayrı alt disiplininde organize ediyoruz. Rafa, petank ve volo 11 yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz turnuva da her geçen gün büyüyerek devam ediyor istikrarlı bir biçimde" dedi.

Bu yıl 17 ülkeden turnuvaya katılım olduğunu ve ilk kez gelen ülkeler bulunduğunu söyleyen Mutlu Türkmen, ", , bu turnuvada ilk kez yarışıyor. 17 ülkeden 200'e yakın oyuncu uluslararası turnuvamızda mücadele ediyor ama bunların ötesinde de yurt içinden gelen 300 civarı oyuncu var. Toplamda yaklaşık 500'e yakın bir oyuncuyla burada Uluslararası Bocce Turnuvası'nı düzenliyoruz. Tabii bu turnuva ile eş zamanlı olarak Uluslararası 'mız da devam ediyor. İki organizasyonu eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Oraya da çok büyük bir alaka var. Oraya da yurt dışından birkaç ülke katılıyor ama yurt içinden çok sayıda oyuncu var.

Kemer Açık Dart Turnuvası'na katılan oyuncu sayısı da toplamda 400 kişiyi aştı. Yani bu hafta yaklaşık 1000 kişiye yakın yurt dışından ve yurt içinden gelen oyuncuyu misafir ediyoruz. Düzenli bir biçimde bu organizasyonları Kemer'de sürdürüyoruz. Yine aynı şekilde sezon başı saydığımız nisan ayı döneminde de Kemer'de hem petank hem de dart ile ilgili turnuvalarımız olacak. Hem sezon sonu hem de sezon başında biz Kemer'de bocce ve dart branşlarında aktif olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

  1. 28.10.2019
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