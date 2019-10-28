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28 Ekim 2019, Pazartesi
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dünya rekoru kırdı!

Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı!

, 'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Dünya Dalış Rekortmeni , 'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İle Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği dalışta, paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

ASKER SELAMI VERDİ

Ercümen, rekor kırdıktan sonra asker selamı verdi.

  1. 28.10.2019
  2. Güncelleme: 28.10.2019 11:11
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