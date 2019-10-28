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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Hatay’da "Zoru Başaranlar Kariyer Günleri" düzenlendi

(MKÜ) konferans salonunda yapılan etkinliğe fitness Özcan Özdemir, Dünya ve Avrupa şampiyonlarında birçok başarıya imza atan Paralimpik milli halter Nazmiye Muratlı ve Olimpiyat rekoru kıran paralimpik milli okçu Gülbin Su katıldı.

'daki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurt müdürleri ve öğrencilerin de yoğun katılım gösterdiği '' etkinliğinde konuşan milli sporcular, tüm bu başarıları gerçekleştirirken karşılaştıkları zorlukları ve hayat tecrübelerini öğrencilere anlattılar.
Milli sporcular, hiçbir zorluğun üstesinden gelinemeyecek kadar büyük olmadığını, iyi bir kariyer sahibi olmak için düzenli çalışmak ve emek harcamanın önemini ifade ederek deneyimlerini paylaştılar.
Sporun hayatın vazgeçilmez bir unsuru olması için çalışmak gerektiğini ve herkesin spor yaparak bazı hastalıkların da bu şekilde yenilebildiğini ifade eden milli sporcular, sporun bu anlamda fiziksel, ruhsal ve sosyal destek sağladığının önemini belirttiler.
'Zoru Başaranlar Kariyer Günleri' etkinliğine katılan KYK öğrencileri de milli sporcuların başarılarından etkilendiklerini belirterek, etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür ettiler.

Etkinliğin sonunda Hatay İl Spor Müdürlüğü şube müdürleri, milli sporculara plaket takdiminin ardından öğrencilerle toplu olarak fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi.

  1. 28.10.2019
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