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Trump'a gittiği maçta şok tepki

ABD Başkanı Donald Trump dün gittiği beysbol maçında şok bir tepkiyle karşılaştı.

Washington Nationals ile Houston Astros takımları arasında başkent Washington'daki Nationals Park'ta oynanan Dünya Serisi 5'inci maçını izleyen Trump'ın ekranda görüntüsü belirince tribünlerden 'Yuh' sesleri yükseldi. Binlerce kişi Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasında rakibi Hillary Clinton için kullandığı ifadeyle "Onu içeri tıkın" diye tezahürat yaptı. Daha önce eski başkanlar Jimmy Carter, Ronald Reagan, Richard Nixon ve baba ve oğul Bush da beysbol maçlarında yuhalanmıştı.

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28 Ekim 2019 , Pazartesi
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