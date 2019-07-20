Pınar Karşıyaka'nın Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

Yeşil-kırmızılı ekibin Avrupa'da katılacağı FIBA Europe Cup'ta kuralar, 24 Temmuz Çarşamba günü Almanya'nın Münih kentinde çekilecek. Geçen sezon da Europe Cup'ta mücadele ederek çeyrek final oynayan Karşıyaka'nın bu sezon organizasyona elemelerden mi direkt grup aşamasından mı katılacağı ise henüz netleşmedi.

FIBA'nın, geçen sezon Süper Lig'i 11'inci tamamlayan yeşil-kırmızılılara, ligdeki sıralama nedeniyle kupada eleme turu oynatabileceği öğrenildi. Transferde şutör guard Brondon Triche, pivot Jordan Morgan, uzun forvet Amath M'Baye, guard Yunus Emre Sonsırma ve uzun forvet Metecan Birsen'den sonra kısa forvet Tony Crocker'ı da renklerine bağlayan Karşıyaka, NBA'de 2010-2012 yılları arasında Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers formalarını da giyen, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve A Milli Takım'ın pivotu Semih Erden'le de anlaşmaya çok yakın.

KOMBİNE FİYATLARI AÇIKLANDI

Diğer taraftan, Karşıyaka Basketbol Şube Yönetimi, yeni sezon kombine bilet fiyatlarını açıkladı. Buna göre; saha kenarı 4 bin 750 TL, platin tribünü 3 bin 750, VIP A 3 bin 150, VIP B ve C tribünleri 2 bin 750, VIP T, C4 Blok ve C6 Blok 2 bin 500, VIP D 2 bin 2 bin 350, tribün kombinesi ise 900 TL olarak açıklandı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki basketbol ofisinde gerçekleşecek kombine yenileme döneminin 24 Temmuz Çarşamba günü, genel satışın ise 29 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.