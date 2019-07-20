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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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'nın Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

Pınar Karşıyaka'nın Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde öncesi, 3 yıl sonra yuvaya döndürdüğü A Başantrenörü Ufuk Sarıca önderliğinde iddialı bir kadro kuran 'nın Avrupa'daki rakipleri belli oluyor.

Yeşil-kırmızılı ekibin Avrupa'da katılacağı FIBA 'ta kuralar, Çarşamba günü 'nın Münih kentinde çekilecek. Geçen sezon da Europe Cup'ta mücadele ederek çeyrek final oynayan Karşıyaka'nın bu sezon organizasyona elemelerden mi direkt grup aşamasından mı katılacağı ise henüz netleşmedi.

FIBA'nın, geçen sezon Süper Lig'i 11'inci tamamlayan yeşil-kırmızılılara, ligdeki sıralama nedeniyle kupada eleme turu oynatabileceği öğrenildi. şutör guard Brondon Triche, pivot Jordan Morgan, uzun forvet Amath M'Baye, guard Yunus Emre Sonsırma ve uzun forvet Metecan Birsen'den sonra kısa forvet Tony Crocker'ı da renklerine bağlayan Karşıyaka, NBA'de 2010-2012 yılları arasında ve formalarını da giyen, ve A 'ın pivotu 'le de anlaşmaya çok yakın.

KOMBİNE FİYATLARI AÇIKLANDI
Diğer taraftan, Karşıyaka Basketbol Şube Yönetimi, kombine bilet fiyatlarını açıkladı. Buna göre; saha kenarı 4 bin 750 TL, platin tribünü 3 bin 750, A 3 bin 150, VIP B ve C tribünleri 2 bin 750, VIP T, C4 Blok ve C6 Blok 2 bin 500, VIP D 2 bin 2 bin 350, tribün kombinesi ise 900 TL olarak açıklandı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki basketbol ofisinde gerçekleşecek kombine yenileme döneminin 24 Temmuz Çarşamba günü, genel satışın ise 29 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

  1. 21.07.2019
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