Ergin Ataman yine kulaklıkla sahaya çıktı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko’ya konuk olan Anadolu Efes’te Başantrenör Ergin Ataman, sahaya geçen maçta olduğu gibi yine kulaklıkla çıktı.?
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sahaya yine kulaklıkla çıktı. Fenerbahçe taraftarının kendisine gösterdiği tepkileri duymamak için maçtan önce parkeye kulaklıklla çıkan ve bu sayede tribünleri duymamaya çalışan Ataman, mücadelenin başlamasıyla birlikte kulaklıkları çıkardı ve mücadeleye konsantre oldu.
- 15.06.2019
-
Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
-
Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
-
İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
Ergin Ataman yine kulaklıkla sahaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.