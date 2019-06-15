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15 Haziran 2019, Cumartesi
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yine kulaklıkla sahaya çıktı

Ergin Ataman yine kulaklıkla sahaya çıktı

play-off final serisi 4. maçında Beko’ya konuk olan ’te Başantrenör , sahaya geçen maçta olduğu gibi yine kulaklıkla çıktı.?

Beko ile arasında oynanan play-off final serisi 4. maçında, Anadolu Efes Başantrenörü , sahaya yine kulaklıkla çıktı. Fenerbahçe taraftarının kendisine gösterdiği tepkileri duymamak için maçtan önce parkeye kulaklıklla çıkan ve bu sayede tribünleri duymamaya çalışan Ataman, mücadelenin başlamasıyla birlikte kulaklıkları çıkardı ve mücadeleye konsantre oldu.

  1. 15.06.2019
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