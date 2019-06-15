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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes | CANLI

Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında , sahasında ile karşı karşıya geliyor. Final serisinin üçüncü maçında sarı lacivertli takımı 74-57 yenen Anadolu Efes, seride 2-1 öne geçerken ev sahibi avantajını da yeniden eline aldı. Maçın fotomac.com.tr'de...

Ligi'nde Play-Off final serisi 4. maçında , sahasında 'i konuk ediyor. Seride geride kalan 3 müsabakada Efes'in 2-1 üstünlüğü bulunuyor. 'nda oynanan serinin ilk karşılaşmasını 73-56 kaybeden Efes, daha sonra sahasında uzatmaya giden maçı 101-93 ve deplasmanda da 74-57 kazanarak ev sahibi avantajını rakibinden geri aldı. Toplamda 4 galibiyete ulaşacak ekip, 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak.

CANLI SKOR: (Sayfayı güncellemek için tıklayın)

1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 25 - 15 ANADOLU EFES

2. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 36 - 33 ANADOLU EFES

BU SEZONKİ 11. MAÇ

İki takım bu sezon 5 , 3 THY Euroleague ve 1'er kez de ve olmak üzere 10 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Anadolu Efes, salondan 6 kez galip ayrılırken, Sarı-Lacivertliler ise 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.

GREEN İYİLEŞTİ

Bir yandan sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe Beko'da iyi haberler birer birer geliyor. Gigi Datome, 3. maç kadrosunda olmasına rağmen çok fazla dakika alamamıştı. Datome'den sonra Eric Green'in de iyileştiği, coach Obradoviç görev verdiği taktirde maça çıkabileceği öğrenildi. ile Lauvergne'nin ise sakatlıkları devam ediyor.

Play-off final serisinde dört galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak. Eşleşmenin maç programı şöyle:

4. Maç: 15 Haziran Cumartesi (17.00) – ve : Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

5. Maç:17 Haziran Pazartesi (20.00) – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

6. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 19 Haziran Çarşamba (20.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

7. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 21 Haziran Cuma (20.00 – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Takım İstatistikleri (Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes):

Atılan sayı: 85.54 – 87.44

Ribaund: 32.22 – 38.31

Asist: 20.22 – 22.47

Top çalma: 7.22 – 6.81

Blok: 1.81 – 2.72

Top kaybı: 11.97 – 10.97

Faul: 18.54 – 17.06

2 sayı yüzdesi: %62.5 - %56.4

3 sayı yüzdesi: %40.6 - %38.0

Serbest atış yüzdesi: %78.4 - %78.7

İstatistik liderleri – Ortalamalar (Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes):

Sayı: Joffrey Lauvergne 12.62 - Brock Motum 17.60

Ribaund: Jan Vesely 6.25 - Adrien Moerman 8.21

Asist: Kostas Sloukas 4.65 - Vasilije Micic 6.37

Top çalma: Marko Guduric 1.16 - Shane Larkin 1.30

Blok: Ahmet Düverioğlu 0.66 - Bryant Dunston 0.867

  1. 15.06.2019
  2. Güncelleme: 15.06.2019 17:38
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