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14 Haziran 2019, Cuma
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A Milli Kadın Takım 'yı devirdi!

A Milli Kadın Takım Fransa'yı devirdi!

ve 'ın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 'nda mücadele edecek A , 'da katıldığı özel turnuvanın ilk maçında ev sahibi ekibi 74-65 mağlup etti.

ve 'ın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 'nda mücadele edecek A , 'da katıldığı özel turnuvanın ilk maçında ev sahibi ekibi 74-65 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 37-29 önde tamamlayan milliler, karşılaşmayı da 74-65 kazandı.

  1. 15.06.2019
  2. Güncelleme: 15.06.2019 01:57
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