A Milli Kadın Takım Fransa'yı devirdi!
Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Takımı, Fransa'da katıldığı özel turnuvanın ilk maçında ev sahibi ekibi 74-65 mağlup etti.
Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Takımı, Fransa'da katıldığı özel turnuvanın ilk maçında ev sahibi ekibi 74-65 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını 37-29 önde tamamlayan milliler, karşılaşmayı da 74-65 kazandı.
- 15.06.2019
- Güncelleme: 15.06.2019 01:57
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Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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