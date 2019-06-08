Will Clyburn CSKA’da kaldı – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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’da kaldı

Will Clyburn CSKA’da kaldı

, sergilediği performansla sezona damga vuran 'ü kadroda tutmayı başardı. 'li oyuncu ile 2 yıllık yeni anlaşma yapan Rus ekibi, kontratına çıkışı da koymadı.

, sergilediği performansla sezona damga vuran 'ü kadroda tutmayı başardı. 'li oyuncu ile 2 yıllık yeni anlaşma yapan Rus ekibi, kontratına çıkışı da koymadı. Bu yaz NBA'e gitme şansı kalmayan yıldız, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştığı CSKA'da 13.6 sayı, 6.8 ribaund ve 1.5 asist ortalama tutturdu.
  1. 8.6.2019
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