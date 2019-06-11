Anadolu Efes 101-93 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 2'nci maçında Anadolu Efes, sahasında normal süresi 86-86 biten karşılaşmada rakibini 101-93 mağlup ederek durumu 1-1'e getirdi.



Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko oldu. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen sarı-lacivertliler Ali Muhammed'in 3 sayılık basketiyle mücadelenin ikinci dakikasında farkı 5'e çıkardı: 2-7. İlk periyodun ortalarında hücumda daha etkin bir görüntü çizen Fenerbahçe Beko, televizyon molasına 4 sayılık farkla önde girdi: 10-14. Kalan sürede rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen sarı-lacivertliler ilk periyodu 6 sayı önde kapattı: 14-20.



İkinci periyoda da Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed ve Melli'nin basketleriyle 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, farkı çift hanelere yükseltti: 14-27.



Karşılıklı basketlerle devam eden karşılaşmada Fenerbahçe Beko, Melli, Guduric ve Sloukas'ın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı 18'e çıkardı: 21-39. Kalan sürede iki takımda daha yüzdeli hücum ederken karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe Beko 12 sayılık farkla önde kapattı: 40-52



Mücadelenin ikinci yarısının ilk 5 dakikasında rakibine sadece 5 sayı izni veren Anadolu Efes, hücumda çizdiği etkili görüntüyle çift hanelerdeki farkı 4'e düşürdü: 53-57. Molanın ardından savunmada sertliği arttıran Fenerbahçe, Melli'nin üçlüğüyle farkı 9'a kadar yükseltti: 56-65. Periyodun sonunda Matum'un smacına son saniyede Melli cevap verdi ve son periyoda konuk Fenerbahçe Beko 4 sayılık avantajla girdi: 65-69.



Final periyoduna da etkili başlayan Anadolu Efes oldu, hücum etkili görüntü çizen ev sahibi ekip, Dunston'un takip smacıyla skora denge getirdi: 71-71. İki takımda son periyotta hücumda daha etkili oynamaya başladı. Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın bitimine 3.03 dakika kala Melli'nin basketiyle tekrardan öne geçti: 79-80. Karşılaşmanın sonunda skor üstünlüğü sürekli değişti. Larkin'in serbest atışından bulduğu sayıya Ali Muhammed 3 sayılık basketle cevap verirken, sonrasında Micic'in üstünlüğüyle Anadolu Efes yeniden 1 sayı öne geçti: 84-83. Fenerbahçe Beko, son hücumdan Melli ile faydalanamayınca mücadele 86-86'lık skorla uzatmaya gitti.



Uzatma periyodu Motum'un 3 sayılık basketiyle başladı: 89-86. Ali Muhamed'in turnikesine Micic 3 sayılık basketle cevap verdi ve mücadelenin tamamlanmasına 2.23 dakika kala ev sahibi Anadolu Efes farkı 5'e çıkardı: 93-88. Fenerbahçe Beko, Kalinic'in 3+1'lik hücumuyla farkı 3'e düşürdü: 95-92. Rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Anadolu Efes karşılaşmadan 101-93 galip ayrıldı.?



ATAMAN'DAN KULAKLIKLA TEPKİ



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarlarının aleyhinde yaptığı tezahüratlar için maç öncesinde ısınmaya kulaklıkla çıktı.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile karşılaşırken, Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın maç öncesinde ısınmada kulaklık takması dikkat çekti. Deplasman tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarların Ataman aleyhinde yaptığı tezahüratlara deneyimli çalıştırıcı da kulaklık takarak tepki gösterdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yapılan play-off final serisi ikinci maçına taraftarlar, ilk müsabakada olduğu gibi yoğun ilgi gösterdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin ikinci karşılaşmasında taraftarlar, salonun bu maç için ayrılan bölümünün tamamına yakınını doldurdu.

Anadolu Efes taraftarları, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Fenerbahçe taraftarı da pota arkasında kendilerine ayrılan tribünden sarı-lacivertli ekibe destekte bulundu.

ERGİN ATAMAN'A FENERBAHÇELİLER YİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe taraftarı, serinin ilk maçında olduğu gibi bu karşılaşma öncesinde de Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Ataman'a küfürlü tezahüratlarda bulundu. Anadolu Efes taraftarı ise bu durumu alkışlar ve ıslıklarla protesto etti.

Öte yandan Ergin Ataman'ın maç öncesi takımların ısındığı esnada sahaya kulaklıkla gelmesi dikkati çekti.

ANADOLU EFES'TE 2 DEĞİŞİKLİ

Lacivert-beyazlı takımda başantrenör Ergin Ataman, serinin ilk maçına göre yabancı oyuncu tercihinde 2 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, ligde uygulanan 5 yabancı oyuncu kuralı kapsamında ilk müsabakada görev verdiği Adrien Moerman ile Krunoslav Simon'u kadroya almadı. Ataman, bu isimlerin yerine Rodrigue Beaubois ile Brock Motum'a şans tanıdı.

BASKETBOL CAMİASINDAN MAÇA İLGİ

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final serisinin ikinci maçını basketbol camiasından birçok isim takip etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca saha kenarından izledi.