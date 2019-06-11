Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına flaş tepki!
Ergin Ataman Fenerbahçe taraftarına flaş bir tepki gösterdi. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi ikinci maçında karşı karşı geldikleri Fenerbahçe Beko maçında sahaya kulaklıkla çıktı. İşte Ergin Ataman'ın sahaya kulaklıkla çıkmasının nedeni;
11 Haziran 2019 Salı 19:17
Güncelleme: 11.06.2019 19:27
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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play off final serisinde karşı karşıya geldikleri Fenerbahçe Beko maçında sahaya kulaklıkla çıktı.
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Ergin Ataman'ın Fenerbahçe Beko ile oynanan son maçta kendisine edilen küfürler nedeniyle tepki amacıyla maça kulaklıkla çıktığı öğrenildi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.
Fenerbahçe taraftarı, serinin ilk maçı öncesinde Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a tepki göstermişti.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Ataman'ın aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulunmuş, Anadolu Efes taraftarı ise bu tezahüratları ıslıklarla protesto etmişti.