Zeljko Obradovic: "Seri evimizde devam edecek"
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes müsabakasında çok uzun süre iyi basketbol oynadıklarını vurgulayarak, play-off final serisinin taraftarları önünde devam edeceğini söyledi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'e 101-93'lük skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Anadolu Efes'i galibiyetten dolayı tebrik ederek, "Uzatmaya giden maçtı ve kazanma şansımız vardı ancak Melli'nin atışı girmedi. Çok uzun süre iyi basketbol oynadık ama maç uzatmaya gitti. Şimdi seri evimizde devam edecek. Mutlu olmamız için çok sebep var. Taraftarımız önünde seri devam edecek" diye konuştu.
Sarı-lacivertlilerin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas ise şunları söyledi:
"Farklı maç olacağını biliyorduk. İyi başladık. 2-0 yapma şansımız vardı ama iyi geri dönüş yaptılar. Kazanmak için gelmiştik. Şimdi seriye evimizde devam edeceğiz."
- 11.06.2019
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mehmet kadro derinliğinde olması gereken tam bir profesyonel.hayırlı takımımıza.
Zeljko Obradovic: "Seri evimizde devam edecek" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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