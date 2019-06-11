Zeljko Obradovic: "Seri evimizde devam edecek" – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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: "Seri evimizde devam edecek"

Zeljko Obradovic: "Seri evimizde devam edecek"

Obradovic, müsabakasında çok uzun süre iyi oynadıklarını vurgulayarak, play-off final serisinin taraftarları önünde devam edeceğini söyledi.

Tahincioğlu Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda 'e 101-93'lük skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Obradovic, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Anadolu Efes'i galibiyetten dolayı tebrik ederek, "Uzatmaya giden maçtı ve kazanma şansımız vardı ancak Melli'nin atışı girmedi. Çok uzun süre iyi basketbol oynadık ama maç uzatmaya gitti. Şimdi seri evimizde devam edecek. Mutlu olmamız için çok sebep var. Taraftarımız önünde seri devam edecek" diye konuştu.

Sarı-lacivertlilerin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas ise şunları söyledi:
"Farklı maç olacağını biliyorduk. İyi başladık. 2-0 yapma şansımız vardı ama iyi geri dönüş yaptılar. Kazanmak için gelmiştik. Şimdi seriye evimizde devam edeceğiz."

  1. 11.06.2019
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