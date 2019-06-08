Nefesleri kesecek – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Nefesleri kesecek

Nefesleri kesecek

Obradovic: “Efes’le karşılaşacağımız final serisi seven herkes için çok heyecanlı olacak”

?Beko'nun başantrenörü , ile oynayacakları play-off final serisinin zorlu geçeceğini belirtti. Müthiş eşleşmenin Türk basketbolseverler tarafından merakla beklendiğini belirterek, "İki günde bir maça çıkacağız ve önümüzde zorlu bir takvim olduğunu anlamamız gerekiyor. İnanıyorum ki bu seri, basketbolu seven herkes için çok heyecanlı maçlara sahne olacak" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli ekibin kaptanı ise "Güzel bir seri bizi bekliyor. Mutlu sona ulaşarak camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu ederiz" sözlerini sarf etti.

  1. 8.6.2019
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