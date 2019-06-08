Hedef olimpiyat – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Hedef olimpiyat

Hedef olimpiyat

Federasyon Başkanı , ’nda iyi bir sonuç alarak ’na gitmek istediklerini dile getirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , tatil için geldiği Karadeniz Bölgesi'nde 'de önemli açıklamalar yaptı. 31 Ağustos-15 Eylül'de 'de düzenlenecek FIBA ile ilgili konuşan Türkoğlu, "İnşallah Dünya Kupası'nda iyi bir sonuç alır ve uzun yıllar sonra 'na gitme hakkı kazanırız. Bu bizim elde edebileceğimiz en büyük başarılardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

RAKİPLER KOLAY DEĞİL
ABD, Çekya ve 'dan oluşan E Grubu'nda kolay takımlarla karşılaşmayacaklarını vurgulayan Türkoğlu, "ABD'nin olması dezavantaj ama grubu ikinci bile bitirmek bizi farklı yerlere getirecektir. Çocuklar güzel bir yaz geçirecek ve temmuzda kampa başlayacağız. Şu anda herkes oraya sağlıklı bir şekilde gelecek gibi gözüküyor ve yapacağımız hazırlık maçları ile kendimizi turnuvaya en iyi şekilde hazırlayacağımıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

NBA'DEN MÜJDELİ HABER
Dünya Kupası öncesinde güzel gelişmelerin yaşandığını belirten Hidayet Türkoğlu, "NBA'de bizi gururlandıran Ersan, Cedi ve Furkan'ın milli takıma geleceklerini söylemesi bizi çok mutlu etti" dedi.

  1. 8.6.2019
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