Hedef olimpiyat
Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Dünya Kupası’nda iyi bir sonuç alarak Olimpiyat Oyunları’na gitmek istediklerini dile getirdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, tatil için geldiği Karadeniz Bölgesi'nde Rize'de önemli açıklamalar yaptı. 31 Ağustos-15 Eylül'de Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası ile ilgili konuşan Türkoğlu, "İnşallah Dünya Kupası'nda iyi bir sonuç alır ve uzun yıllar sonra Olimpiyat Oyunları'na gitme hakkı kazanırız. Bu bizim elde edebileceğimiz en büyük başarılardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.
RAKİPLER KOLAY DEĞİL
ABD, Çekya ve Japonya'dan oluşan E Grubu'nda kolay takımlarla karşılaşmayacaklarını vurgulayan Türkoğlu, "ABD'nin olması dezavantaj ama grubu ikinci bile bitirmek bizi farklı yerlere getirecektir. Çocuklar güzel bir yaz geçirecek ve temmuzda kampa başlayacağız. Şu anda herkes oraya sağlıklı bir şekilde gelecek gibi gözüküyor ve yapacağımız hazırlık maçları ile kendimizi turnuvaya en iyi şekilde hazırlayacağımıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.
NBA'DEN MÜJDELİ HABER
Dünya Kupası öncesinde güzel gelişmelerin yaşandığını belirten Hidayet Türkoğlu, "NBA'de bizi gururlandıran Ersan, Cedi ve Furkan'ın milli takıma geleceklerini söylemesi bizi çok mutlu etti" dedi.
- 8.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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