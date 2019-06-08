Hedef olimpiyat

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, tatil için geldiği Karadeniz Bölgesi'nde Rize'de önemli açıklamalar yaptı. 31 Ağustos-15 Eylül'de Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası ile ilgili konuşan Türkoğlu, "İnşallah Dünya Kupası'nda iyi bir sonuç alır ve uzun yıllar sonra Olimpiyat Oyunları'na gitme hakkı kazanırız. Bu bizim elde edebileceğimiz en büyük başarılardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.



RAKİPLER KOLAY DEĞİL

ABD, Çekya ve Japonya'dan oluşan E Grubu'nda kolay takımlarla karşılaşmayacaklarını vurgulayan Türkoğlu, "ABD'nin olması dezavantaj ama grubu ikinci bile bitirmek bizi farklı yerlere getirecektir. Çocuklar güzel bir yaz geçirecek ve temmuzda kampa başlayacağız. Şu anda herkes oraya sağlıklı bir şekilde gelecek gibi gözüküyor ve yapacağımız hazırlık maçları ile kendimizi turnuvaya en iyi şekilde hazırlayacağımıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.



NBA'DEN MÜJDELİ HABER

Dünya Kupası öncesinde güzel gelişmelerin yaşandığını belirten Hidayet Türkoğlu, "NBA'de bizi gururlandıran Ersan, Cedi ve Furkan'ın milli takıma geleceklerini söylemesi bizi çok mutlu etti" dedi.