Fenerbahçe Beko TOFAŞ'ı devirdi! Rakip Anadolu Efes...
06 Haziran 2019, Perşembe
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Beko 'ı devirdi! Rakip ...

Fenerbahçe Beko TOFAŞ'ı devirdi! Rakip Anadolu Efes...

Ligi'nde , 'ı 76-71 yenerek yarı final serisini 3-0'a getirdi ve finalde 'in rakibi oldu.

Ligi'nde , 'ı 76-71 yenerek yarı final serisini 3-0'a getirdi ve finalde 'in rakibi oldu.
Ayrıntılar geliyor...
  1. 06.06.2019
  2. Güncelleme: 06.06.2019 21:00
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