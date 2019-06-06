Fenerbahçe Beko TOFAŞ'ı devirdi! Rakip Anadolu Efes...
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, TOFAŞ'ı 76-71 yenerek yarı final serisini 3-0'a getirdi ve finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Ayrıntılar geliyor...
- 06.06.2019
- Güncelleme: 06.06.2019 21:00
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Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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