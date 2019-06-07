Fenerbahçe finalde! – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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finalde!

Fenerbahçe finalde!

’da iki maçta geçit vermediği rakibini, deplasmanda da yenen Beko, seriyi ’a getirerek finale yükseldi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finalinde 'in rakibi Beko oldu... Yarı final üçüncü maçında deplasmanda TOFAŞ'ı 76-71 yenerek seride öne geçen sarı-lacivertliler, finale yükseldi. Karşılaşmaya Ali Muhammed ve 'ndan bulduğu üst üste üçlüklerle başlayarak 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 25-14, devreyi ise 42-28 önde kapadı. 61-43 galip girdiği final periyodunu 28-15 kaybetmesine rağmen parkeden 76-71 üstün ayrılan Kanarya, finalde Efes'le kapışacak.

AVANTAJ EFES'İN
Anadolu Efes ilk finalist olduğu için ev sahibi konumunda final serisine başlayacak. 4 maçı alanın şampiyon olacağı serinin ilk iki maçı (9 ve 11 Haziran) Sinan Erdem'de, üçüncü ve dördüncü karşılaşmalar ise (13 ve 15 Haziran) Ülker Salonu'nda.

  1. 7.6.2019
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