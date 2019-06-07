Fenerbahçe finalde!
İstanbul’da iki maçta geçit vermediği rakibini, deplasmanda da yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-0’a getirerek finale yükseldi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Anadolu Efes'in rakibi Fenerbahçe Beko oldu... Yarı final üçüncü maçında deplasmanda TOFAŞ'ı 76-71 yenerek seride 3-0 öne geçen sarı-lacivertliler, finale yükseldi. Karşılaşmaya Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'ndan bulduğu üst üste üçlüklerle başlayarak 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 25-14, devreyi ise 42-28 önde kapadı. 61-43 galip girdiği final periyodunu 28-15 kaybetmesine rağmen parkeden 76-71 üstün ayrılan Kanarya, finalde Efes'le kapışacak.
AVANTAJ EFES'İN
Anadolu Efes ilk finalist olduğu için ev sahibi konumunda final serisine başlayacak. 4 maçı alanın şampiyon olacağı serinin ilk iki maçı (9 ve 11 Haziran) Sinan Erdem'de, üçüncü ve dördüncü karşılaşmalar ise (13 ve 15 Haziran) Ülker Salonu'nda.
- 7.6.2019
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Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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