Gitmeye niyeti yok! – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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niyeti yok!

Gitmeye niyeti yok!

, şubesi yöneticileriyle temasa geçerek kamp ile ilgili bilgi istedi.

, şubesi yöneticileriyle temasa geçerek kamp ile ilgili bilgi istedi. Leganes ile kiralık anlaşması biten Meksikalı'nın idarecilerle teması, " niyeti yok" yorumlarını yaptırdı.

  1. 7.6.2019
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