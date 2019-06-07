Gitmeye niyeti yok!
İstenmeyen adam Diego Reyes, futbol şubesi yöneticileriyle temasa geçerek kamp ile ilgili bilgi istedi.
İstenmeyen adam Diego Reyes, futbol şubesi yöneticileriyle temasa geçerek kamp ile ilgili bilgi istedi. Leganes ile kiralık anlaşması biten Meksikalı'nın idarecilerle teması, "Gitmeye niyeti yok" yorumlarını yaptırdı.
- 7.6.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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