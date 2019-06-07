Yurtseven’e ulaşamadık – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Yurtseven’e ulaşamadık

Yurtseven’e ulaşamadık

, genç basketbolcu 'e ulaşamadıklarını söyledi.

, genç basketbolcu 'e ulaşamadıklarını söyledi. Yıldırım, NCAA'de oynayan 20'lik oyuncudan haber alamadıklarını söyledi.

  1. 7.6.2019
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