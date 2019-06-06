TOFAŞ - Fenerbahçe Beko maçından kareler - Fotomaç
06 Haziran 2019, Perşembe
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TOFAŞ - Fenerbahçe Beko maçından kareler

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, TOFAŞ'ı 76-71 yenerek yarı final serisini 3-0'a getirdi ve finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
6 Haziran 2019 Perşembe 21:59
TOFAŞ - Fenerbahçe Beko maçından kareler

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı 71-76'lık skorla yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve finale yükseldi.

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TOFAŞ - Fenerbahçe Beko maçından kareler

Fenerbahçe Beko böylelikle, final serisinde Anadolu Efes'in rakibi oldu. İşte TOFAŞ - Fenerbahçe Beko maçından kareler...

TOFAŞ - Fenerbahçe Beko maçından kareler
TOFAŞ - Fenerbahçe Beko maçından kareler
TOFAŞ - Fenerbahçe Beko maçından kareler
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