Haliliye basketbol takımında play off sevinci
11 Mart 2019, Pazartesi
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Haliliye basketbol takımında play off sevinci

Haliliye basketbol takımında play off sevinci

2. Ligi temsilcisi , ligin 20’nci haftasında ekibi ’u 98-82 mağlup ederek, play off’u garantiledi.

2. Ligi 20'nci haftasında , Osmanbey Spor Salonunda 'u konuk etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Haliliye ekibi, ilk dakikadan itibaren üstünlüğünü elden bırakmayarak ilk yarıyı 52- 35 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan Haliliye ekibi, salondan 98- 82'lik galibiyetle ayrıldı. Haliliye ekibi, bu sonuçla puanını 29'a çıkarak, 4'üncü sıradaki yerini korudu.

Haliliye Belediyespor Basketbol Takımı, ligin 21'inci haftasında 16 Mart 2019 Cumartesi günü saat 17.00'da Bursa deplasmanında Gemlik Basketbol Takımı ile karşılaşacak.

  1. 11.03.2019
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