Hidayet Türkoğlu'ndan Enes Kanter tepkisi: O bir terörist propagandacısı!

ABD'nin en ünlü spor kanallarından ESPN'de yayınlanan E:60 programına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı ve Türkiye BasketbolFederasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FETÖ firarisi Enes Kanter'le ilgili uyarılarda bulundu. Türkoğlu'nun yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Amerikalı dostlarım dikkatli olsun

"Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Enes Kanter, terörist bir lideri açıkça desteklediğini belirtiyor. Terörist örgütlerin destekçilerine mesaj göndermem. Ancak Amerikalı dostlarıma tek söyleyeceğim şey dikkatli olmalarıdır."

NBA'i propaganda için kullanıyor!

"E:60'a konuşuyorum çünkü Türkiye'nin Kanter ve terörist Gülen konusundaki görüşlerinin bilinmesini istiyorum. Herkesin doğruları bilmesi için yüksek sesle ve açıkca konuşmak bizim görevimiz. Enes Kanter, NBA oyuncusu olarak sahip olduğu platformu terörist bir liderin propagandası için kullanıyor."

Karalama kampanyasına devam ediyor

Türkoğlu ayrıca geçtiğimiz aylarda hayatından endişe ettiği için Londra'ya gitmeyi reddediğini açıklayan Kanter için, "Karalama kampanyasına devam ediyor. Vize problemlerinden dolayı Londra'ya gidememesine rağmen, hayatından endişe ettiğini söylemesi akıl dışı."