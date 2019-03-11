Hidayet Türkoğlu'ndan Enes Kanter tepkisi: O bir terörist propagandacısı!
11 Mart 2019, Pazartesi
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'ndan tepkisi: O bir terörist propagandacısı!

Hidayet Türkoğlu'ndan Enes Kanter tepkisi: O bir terörist propagandacısı!

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkloğlu, 'e verdiği röportajda firarisi için Amerikalıları uyardı.

ABD'nin en ünlü spor kanallarından 'de yayınlanan E:60 programına açıklamalarda bulunan 'ın danışmanı ve BasketbolFederasyonu Başkanı , firarisi 'le ilgili uyarılarda bulundu. Türkoğlu'nun yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Amerikalı dostlarım dikkatli olsun
"'e yakınlığıyla bilinen Enes Kanter, terörist bir lideri açıkça desteklediğini belirtiyor. Terörist örgütlerin destekçilerine mesaj göndermem. Ancak Amerikalı dostlarıma tek söyleyeceğim şey dikkatli olmalarıdır."

NBA'i propaganda için kullanıyor!
"E:60'a konuşuyorum çünkü Türkiye'nin Kanter ve terörist Gülen konusundaki görüşlerinin bilinmesini istiyorum. Herkesin doğruları bilmesi için yüksek sesle ve açıkca konuşmak bizim görevimiz. Enes Kanter, NBA oyuncusu olarak sahip olduğu platformu terörist bir liderin propagandası için kullanıyor."

Karalama kampanyasına devam ediyor
Türkoğlu ayrıca geçtiğimiz aylarda hayatından endişe ettiği için 'ya gitmeyi reddediğini açıklayan Kanter için, "Karalama kampanyasına devam ediyor. problemlerinden dolayı Londra'ya gidememesine rağmen, hayatından endişe ettiğini söylemesi akıl dışı."

  1. 11.03.2019
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