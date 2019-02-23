Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Türkiye liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Kadınlar Süper Ligi'nde 20. hafta maçları başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmalarına devam edildi.

Kadınlar Süper Ligi'nde 20. hafta maçları başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmalarına devam edildi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 93-83

Kırçiçeği Bodrum-Gündoğdu Basketbol: 66-97

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Finalspor-Bursaspor: 59-87

Petkimspor-Karesispor: 85-86

Akhisar Belediyespor-Ankara DSİ: 70-74

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

İstanbulgücü-Mersin Üniversitesi: 93-66

Mardin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Gelişim: 74-68

Yalova VİP Gençlik-Çankaya Üniversitesi: 70-92

  1. 23.02.2019
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