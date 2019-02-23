Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta maçları başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmalarına devam edildi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta maçları başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 23. hafta karşılaşmalarına devam edildi.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 93-83
Kırçiçeği Bodrum-Gündoğdu Adana Basketbol: 66-97
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Finalspor-Bursaspor: 59-87
Petkimspor-Karesispor: 85-86
Akhisar Belediyespor-Ankara DSİ: 70-74
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
İstanbulgücü-Mersin Üniversitesi: 93-66
Mardin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Gelişim: 74-68
Yalova VİP Gençlik-Çankaya Üniversitesi: 70-92
- 23.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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