Karesispor'dan kıl payı galibiyet
Türkiye Basketbol 1. Ligi 20. hafta karşılaşmasında Petkimspor, evinde ağırladığı Karesispor’a 85–86‘lık skorla mağlup oldu.
Salon: Enka Spor Salonu
Hakemler: Murat Ciner xx, Sertan Kırklar xx, Uygar Kurt xx
Petkim Spor: Markus Roysall Kennedy xxx 22, Mustafa Baki Görür xxx 22, Marek Jonah Bram Klassen xxx 15, Sinan Sağlam xx 10, Barboros Bozkurt xx 6, Kristijan Nikolov x 5, Ogün Sevinç x 3, Utku Saraloğlu x 2, Koray Uzunhasan x, Arca Tülüoğlu x, Berkay Bayar x
Başantrenör: Okan Çevik
Karesi Spor: Carlos Lorenzo Medlock xxx 16,Eugene Nathanıel Teague xxx 15, Ümit Sonkol xxx 15, Hazer Avcı xxx 11, Reha Öz xx 8, İbrahim Yıldırım xx 7, Doğukan Sönmez xx 7,Tuğberk Gedikli xx 7, Soner Şentürk x , Volkan Aydın x
Başantrenör: Gencer Baytemür
1. Periyot: 20-29 (Karesi Spor lehine)
Devre: 39-50 (Karesi Spor lehine)
3. Periyot: 68-64 (Petkim Spor lehine)
- 23.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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