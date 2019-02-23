Karesispor'dan kıl payı galibiyet
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Karesispor'dan kıl payı galibiyet

Karesispor'dan kıl payı galibiyet

Türkiye Basketbol 1. Ligi 20. hafta karşılaşmasında Petkimspor, evinde ağırladığı Karesispor’a 85–86‘lık skorla mağlup oldu.

Salon: Enka Spor Salonu
Hakemler: Murat Ciner xx, Sertan Kırklar xx, Uygar Kurt xx
: Markus Roysall Kennedy xxx 22, Mustafa Baki Görür xxx 22, Marek Jonah Bram Klassen xxx 15, Sinan Sağlam xx 10, Barboros Bozkurt xx 6, Kristijan Nikolov x 5, Ogün Sevinç x 3, Utku Saraloğlu x 2, Koray Uzunhasan x, Arca Tülüoğlu x, Berkay Bayar x
Başantrenör: Okan Çevik
: Carlos Lorenzo Medlock xxx 16,Eugene Nathanıel Teague xxx 15, xxx 15, Hazer Avcı xxx 11, xx 8, xx 7, Doğukan Sönmez xx 7,Tuğberk Gedikli xx 7, Soner Şentürk x , Volkan Aydın x
Başantrenör: Gencer Baytemür
1. Periyot: 20-29 (Karesi Spor lehine)
Devre: 39-50 (Karesi Spor lehine)
3. Periyot: 68-64 (Petkim Spor lehine)

  1. 23.02.2019
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