Ankara DSİ deplasmanda kazandı
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Ankara DSİ deplasmanda kazandı

Ankara DSİ deplasmanda kazandı

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Akhisar Belediyspor, 20. haftada konuk ettiği Ankara DSİ’ye 70-74 mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ve ilk periyotta farkı 15 sayıya kadar açan ilk periyot sonunda 23-11 önde kapattı. İkinci periyoda ise hızlı başlayan konuk ekip Ankara DSİ, farkı kapatıp 15 sayı fark atınca 15-30 önde kapattı ve soyunma odasına 38-41 üstün gitti. Üçüncü periyotta ev sahibi ekip 20-16 üstünlük sağlasa da son periyotta 12-17 konuk ekip üstün bitirerek karşılaşmayı Ankara DSİ 70-74 kazandı.

Konuk ekip bu galibiyetin ardından 20. haftada 6 galibiyetle 26 puan toplarken, ev sahibi ekip 11 galibiyetle 31 puanda kaldı. Akhisar Belediyespor'da en skorer oyuncu 18 yayı ile Cizauskas 3 ribound ve 2 asistle oynarken, konuk ekipten en skorer 21 sayı, 6 ribound ile Gökhan oynadı.

  1. 23.02.2019
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