Fenerbahçe deplasmanda mağlup
20 Şubat 2019, Çarşamba
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deplasmanda mağlup

Fenerbahçe deplasmanda mağlup

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 14. ve son haftasında , Fransa'nın takımına uzatmada 94-92 mağlup oldu.

Salon: Caisse d'Epargne Arena

Hakemler: Alessandro Martolini (), Ciprian Stoica (Romanya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

: Bouderra 18, Filip 11, Hruscakova 15, Lewis 13, Peters 28, Chevaugeon 7, Paget 2

: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Plum 24, Vaughn 20, Zandalasini 4, Verameyenka 12, Hartley 18, Tuğçe Canıtez, Sottana 7, Stokes

1. Periyot: 21-13

Devre: 38-40

3. Periyot: 61-61

Normal Süre: 78-78

Gruptan ilk 4'e girerek çıkmayı daha önce garantileyen sarı-lacivertliler, grup mücadelesini 8 galibiyet ve 6 yenilgiyle tamamladı.

  1. 21.2.2019 00:09
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