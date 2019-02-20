Fenerbahçe deplasmanda mağlup
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 14. ve son haftasında Fenerbahçe, Fransa'nın Carolo Basket takımına uzatmada 94-92 mağlup oldu.
Salon: Caisse d'Epargne Arena
Hakemler: Alessandro Martolini (İtalya), Ciprian Stoica (Romanya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)
Carolo Basket: Bouderra 18, Filip 11, Hruscakova 15, Lewis 13, Peters 28, Chevaugeon 7, Paget 2
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Plum 24, Vaughn 20, Zandalasini 4, Verameyenka 12, Hartley 18, Tuğçe Canıtez, Sottana 7, Stokes
1. Periyot: 21-13
Devre: 38-40
3. Periyot: 61-61
Normal Süre: 78-78
Gruptan ilk 4'e girerek çıkmayı daha önce garantileyen sarı-lacivertliler, grup mücadelesini 8 galibiyet ve 6 yenilgiyle tamamladı.
- 21.2.2019 00:09
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