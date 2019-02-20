Hatay BB Avrupa’ya havlu attı
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Hatay BB Avrupa’ya havlu attı

Hatay BB Avrupa’ya havlu attı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu son maçında , sahasında ’u konuk etti.

Rakibine 87-62 mağlup olan , Fenerbahçe'nin de Carola Basket'e yenilmesiyle 7. sırada yer alarak Eurocup'a da hak kazanamadı.

Salon: Antakya
Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan) xxx, Ivan Mlicevic () xxx, Zoran Mtrovski (Makedonya) xxx
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay x 1, İlsu Darıcıoğlu xx, Snytsina xx 11, xx 2, Williams xxx 19, Hülya Çoklar xx, Gizem Başaran xxx 14, Merve xx 7, Marica Gajic xx 8
: Marta Xargay xx 5, Natalia Zhedik xxx 14, Sonja Petrovic xxx 14, Prince xxx 6, Ekatenna x, Tatiana Vidmer xx 4, Elena Kirillova xx 5, Anna Cruz xx 6, Hollingsworth xx 6, Breanna Stewart xxx 17, Natasha Howard xxx 10
1. Periyot: 12-23 (Dynamo Kursk lehine)
Devre: 25-44 (Dynamo Kursk lehine)
3. Periyot: 41-72 (Dynamo Kursk lehine)

  1. 21.2.2019 00:06
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