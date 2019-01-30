Karşıyaka son 16 turunda!

Yeşil-kırmızılı ekip, bu sonuca rağmen grubun diğer mücadelesinde Macar ekibi Szolnoki Olaj'ın Kosova ekibi Z Mobile Priştine'yi 89-76 mağlup etmesiyle son karşılaşmalar öncesinde grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdırmayı garantiledi.

Karşılaşmanın ilk 2 dakikasını 6-2 önde geçen rakibi karşısında 9-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 11-6 öne geçtiği müsabakada Marei ve Berk Uğurlu'nun sayılarıyla farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 16-8. Karşıyaka, Hulls ve Koch'un 3 sayılık basketleriyle aradaki farkı azaltan ev sahibi ekip karşısında ilk periyodu 29-27 önde bitirdi.

İkinci periyoda Hulls'un sayılarıyla başlayan Alman ekibi 13. dakika içinde 34-32 üstünlük kurduğu ve etkili olduğu periyotta devrenin bitimine 2 dakika 21 saniye kala farkı 10 sayıya çıkardı: 51-41. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip devreyi 12 sayı farkla 56-44 üstün tamamladı.

Üçüncü periyoda da etkili başlayan s.Oliver Würzburg, 26. dakikada Obiesie'nin 3 sayılık basketiyle farkı 16 sayıya çıkardı: 69-53. Alman ekibi periyodu da 81-62 önde geçti.

Son periyotta üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, müsabakadan 104-91 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'da Almanya'ya getirilmeyen Kameron Chatman'in yanı sıra sakatlığı bulunan Erdi Gülaslan forma giymedi.

MAÇIN ARDINDAN

FIBA Europe Cup 2. Tur I Grubu'nda Würzburg'a 104-91 yenilmesine rağmen son 16 turuna kalmayı başaran Pınar Karşıyaka'da Antrenör Özhan Çıvgın, "Böyle tur atlamak istemezdik" dedi.



Grup liderine karşı defansta bütün maç boyunca kötü olduklarını belirten Çıvgın, "Maalesef savunmada berbat reaksiyon gösterdik. Würzburg'a karşı bu defansla başa baş oynamak kolay değil. Rakibin de yüzdeli atışları vardı ama bu savunmayla kazanmamız zordu. Uyarmama rağmen kendilerini oyuna feda etme konusunda sıkıntı yaşayan oyuncularımız var. Artık sezonun bir yarısı geçti. Bunu bir şekilde çözeceğiz. Evet son 16'ya kaldık ama bu şekilde kalmak istemezdik. Maçın ikinci yarısında grubun diğer maçından haber gelince tempomuz düştü. Çok zamanımız yok. Artık ligdeki Beşiktaş maçını düşüneceğiz" diye konuştu.

Salon: s.Oliver Arena

Hakemler: Ivan Milicevic (Bosna Hersek), Ville Selkee (Finlandiya), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

s.Oliver Würzburg: Bowlin 8, Cooks 8, Wells 4, Obiesie 15, Richter 9, Hadenfeldt 3, Hulls 18, Koch 18, Loesing 7, Olaseni 14

Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 14, Henry 16, Birkan Batuk 9, Evans 15, Marei 9, Walker 8, Berke Aygündüz 7, Egemen Güven 7, İlkan Karaman 6

1. Periyot: 27-29

Devre: 56-44

3. Periyot: 81-62

Beş faulle çıkan: 35.11 Loesing (s.Oliver Würzburg)