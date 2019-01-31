Bu gurur Cedi'nin!

Cleveland Cavaliers formasıyla bu sezon NBA'de öne çıkan isimlerden olan Cedi Osman'a büyük gurur... Milli basketbolcu, NBA'in AllStar etkinlikleri kapsamındaki 'Yükselen Yıldızlar' maçında parkeye çıkacak. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada Cedi Osman, Dünya Karması formasını giyecek. Yıldız oyuncu, 16-18 Şubat'ta Charlotte'ki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda ABD Karması'na karşı oynayacak.



TAM BİR YILDIZLAR GEÇİDİ

Dünya Karması'nda Cedi'nin yanı sıra Simmons, Anunoby, Ayton, Bogdanovic, Luka Doncic, Alexander, Rodions Kurucs, Lauri Markkanen, Josh Okogie yer alacak. ABD Karması'nda ise Jarrett Allen, Marvin Bagley, Fox, Ball, Kyle Kuzma, Collins, Young, Jackson, Mitchell, Jayson Tatum sahaya çıkacak. Öte yandan Boston'dan Irving ABD Karması'nın, Mavericks'ten Nowitzki de Dünya Karması'nın antrenörü olacak.

Dişi Kanaryalar Kursk'a acımadı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Euroleague B Grubu'nda Dynamo Kursk'u 75-71 mağlup ederken ligdeki 7. galibiyetini elde etti.



Banvit geriden geldi: 95-84

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. hafta maçında Banvit, deplasmanda Polonya temsilcisi Anwil'i 95-84 mağlup etti. Geride götürdüğü maçın son çeyreğinde rakibini 13 sayıda tutan Banvit, skorda 80-80 eşitliği sağlayarak mücadeleyi uzatmaya götürdü. Uzatmada da etkili oynayan Bandırma ekibi, 95-84 galip ayrıldı. Banvit, son 16 turuna kalmayı daha önce garantilemişti.



Anadolu Efes hız kesmiyor

Avrupa Ligi'nde yarın Panathinaikos deplasmanına çıkacak olan Anadolu Efes, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Planlarını galibiyet üzerine kurduklarını belirten lacivert-beyazlıların başantrenörü Ergin Ataman da, "Hem ligde hem de Avrupa'da zirveyi hedefliyoruz. Zorlu süreci en iyi şekilde geçiriyoruz. Arada düşüşler olsa da istikrarı koruyoruz. Pana karşısında da seriye devam edeceğiz" diyor.



Karşıyaka son 16'da: 104-91

Erkekler Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu 5. hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Alman ekibi s.Oliver Würzburg'a 104- 91 mağlup oldu. Yeşil-kırmızılı ekip, bu sonuca rağmen grubun diğer mücadelesinde Macar ekibi Szolnoki Olaj'ın Kosova ekibi Z Mobile Priştine'yi 89-76 mağlup etmesiyle son maçlar öncesinde grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdırmayı garantiledi.



Çukurova, 8'li finale yükseldi

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında Çukurova, sahasında Beşiktaş'ı 83-80 yenerek 8'li final turuna yükseldi. Çukurova, ilk maçı da da 73-65 önde tamamlamıştı. Diğer Türk ekibi G.Saray, bugün 77-76'nın rövanşında DVTK Miskolc ile karşı karşıya gelecek.



Dişi Aslan'ın rakibi Miskolc

EUROCUP'ta mücadele eden Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bugün zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, son 16 turu ilk maçında 77-76 yendiği Macar temsilcisi Miskolc'a konuk olacak. Generali Arena'da oynanacak olan karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.



Jean Todt'dan Bakan'a ziyaret

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun dün önemli bir konuğu vardı. Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Jean Todt, Bakan Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti. Dünya Motor Sporları Konseyi Üyesi Serkan Yazıcı'nın da yer aldığı kabulde, Kasapoğlu, Jean Todt'a, Türk otomobil sporlarının gelişimine yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ederek plaket verdi.