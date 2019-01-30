Fenerbahçe evinde mağlup
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 11. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Rusya temsilcisi Dinamo Kursk'a 75-71 mağlup oldu.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Silvia Marziali (İtalya), Jelena Smiljanic (Sırbistan)
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen, Hartley 24, Zandalasini 11, Stokes 8, Vaughn 10, Ayşe Cora, Plum 11, Tuğçe Canıtez, Sottana 7, Esra Ural Topuz
Dinamo Kursk: Cruz 5, Prince 17, Stewart 33, Vidmer 2, Hollingsworth 8, Howard 4, Petrovic 1, Xargay 5
1. Periyot: 18-15
Devre: 28-33
3. Periyot: 56-49
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla grupta 4. yenilgisini aldı. Rus temsilcisi ise 11. galibiyetini elde etti.
- 30.1.2019 22:56
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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