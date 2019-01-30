Fenerbahçe evinde mağlup

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Silvia Marziali (İtalya), Jelena Smiljanic (Sırbistan)

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen, Hartley 24, Zandalasini 11, Stokes 8, Vaughn 10, Ayşe Cora, Plum 11, Tuğçe Canıtez, Sottana 7, Esra Ural Topuz

Dinamo Kursk: Cruz 5, Prince 17, Stewart 33, Vidmer 2, Hollingsworth 8, Howard 4, Petrovic 1, Xargay 5

1. Periyot: 18-15

Devre: 28-33

3. Periyot: 56-49

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla grupta 4. yenilgisini aldı. Rus temsilcisi ise 11. galibiyetini elde etti.