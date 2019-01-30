Fenerbahçe evinde mağlup
30 Ocak 2019, Çarşamba
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evinde mağlup

Fenerbahçe evinde mağlup

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 11. haftasında , konuk ettiği temsilcisi 'a 75-71 mağlup oldu.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Jasmina Juras (), Silvia Marziali (İtalya), Jelena Smiljanic (Sırbistan)

: Birsel Vardarlı Demirmen, Hartley 24, Zandalasini 11, Stokes 8, Vaughn 10, Ayşe Cora, Plum 11, Tuğçe Canıtez, Sottana 7, Esra Ural Topuz

: Cruz 5, Prince 17, Stewart 33, Vidmer 2, Hollingsworth 8, Howard 4, Petrovic 1, Xargay 5

1. Periyot: 18-15

Devre: 28-33

3. Periyot: 56-49

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla grupta 4. yenilgisini aldı. Rus temsilcisi ise 11. galibiyetini elde etti.

  1. 30.1.2019 22:56
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