İşte Ali Koçun çilekleri! Tam 4 transfer birden... - Fotomaç
30 Ocak 2019, Çarşamba
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İşte Ali Koç'un çilekleri! Tam 4 transfer birden...

Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basılmıştı... Mevcut süreç dahilinde ise sıcak gelişmelere peş peşe yaşandı... Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası az da olsa kara bulutları dağıtan ve moral bulan sarı lacivertliler, transfere sarıldı.

30 Ocak 2019 Çarşamba, 09:57:16 Güncelleme: 10:00:03
İşte Ali Koçun çilekleri! Tam 4 transfer birden...

Ara transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler... Başkan Ali Koç'un listesi ışığında gelecekler gidecekler belli oldu. İşte detaylar...

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İşte Ali Koçun çilekleri! Tam 4 transfer birden...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Diego Reyes'i İspanya'nın Club Deportivo Leganes takımına kiralık yollayan Sarı-Lacivertliler, İslam Slimani'nin de kiralık sözleşmesini feshedecek.

İşte Ali Koçun çilekleri! Tam 4 transfer birden...

Kadroya yapılacak olan takviyeler konusunda da gece gündüz çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, başkan Ali Koç'un müjdesini verdiği 4 transferi noktalamak üzere...

İşte Ali Koçun çilekleri! Tam 4 transfer birden...

Yanal'ın, "Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamıştır" dediği Islam Slimani'yi yollayacak olan yönetim, yeni golcüsünü Portekiz'den getirtecek.

İşte Ali Koçun çilekleri! Tam 4 transfer birden...

VARAN 1: CASTILLO
Benfica ve Nicolas Castillo ile anlaşma noktasına gelen Sarı-Lacivertliler, Şilili futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak.

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