Fenerbahçeye transfer müjdesi! Kadro dışı bırakıldı - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Kadro dışı bırakıldı
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ve takımdan ayrılması beklenen Slimani'nin yerine bir golcü arayan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
29 Ocak 2019 Salı, 20:38:16
Güncelleme: 20:49:55
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezonun ikinci yarısına 2 maçta aldığı 4 puanla başlayan Fenerbahçe, bir yandan da takımı güçlendirmeyi hedefliyor.
Devre arasında Sadık ve Moses'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de Sadık'ın performansı camiayı memnun etti.
İlk kez Yeni Malatyaspor maçında süre alan Moses da kısa sürede yaptıklarıyla taraftarı heyecanlandırdı.
Başkan Ali Koç'un maç sonunda yaptığı 'perşembe gününe kadar 3-4 ya da 1-2 transfer yapacağız' açıklamasından sonra gözler yeniden transfere çevrilmişti.