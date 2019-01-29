Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Kadro dışı bırakıldı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ve takımdan ayrılması beklenen Slimani'nin yerine bir golcü arayan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

29 Ocak 2019 Salı, 20:38:16 Güncelleme: 20:49:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





