Hatay BB'den Avrupa'da rahat galibiyet
24 Ocak 2019, Perşembe
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Hatay BB'den Avrupa'da rahat galibiyet

Hatay BB'den Avrupa'da rahat galibiyet

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında , sahasında Fransa temsilcisi 'i 74-66 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Nikolaos Somos (Yunanistan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan), Guy Simany (İsrail)

: Ayşegül Günay 3, Yeliz Doğan, İlsu Darıcıoğlu, Snystina 22, Cansu Köksal 6, Williams 20, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 4, 13, Gajic 6

: Bouderra 10, Peters 25, Chevaugeon 9, Filip 2, Mosengo, Hruscakova 10, Lhuillier, Mahoutou, Robert 10, Paget

1. periyot: 18-13

Devre: 36-29

3. periyot: 58-54

  1. 24.1.2019 20:25
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