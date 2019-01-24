Hatay BB'den Avrupa'da rahat galibiyet
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Fransa temsilcisi Carolo Basket'i 74-66 yendi.
Salon: Antakya
Hakemler: Nikolaos Somos (Yunanistan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan), Guy Simany (İsrail)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 3, Yeliz Doğan, İlsu Darıcıoğlu, Snystina 22, Cansu Köksal 6, Williams 20, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 4, Merve Aydın 13, Gajic 6
Carolo Basket: Bouderra 10, Peters 25, Chevaugeon 9, Filip 2, Mosengo, Hruscakova 10, Lhuillier, Mahoutou, Robert 10, Paget
1. periyot: 18-13
Devre: 36-29
3. periyot: 58-54
- 24.1.2019 20:25
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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