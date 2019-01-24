Galatasaray'dan kıl payı galibiyet
Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Macaristan temsilcisi DVTK'yi 77-76 mağlup etti.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Marko Vuckovic (Slovenya), Alexander Romanov (Rusya), Christina Manoli (Fransa)
Galatasaray: Işıl Alben 13, Farhiya 13, Grigalauskyte 13, Macaulay 10, Jefferson 8, Eda Şahin, Şerife Onar 13, İrem Topuz 4, Sinem Ataş 3, İnci Güçlü
DVTK: Medgyessy 9, Putnina 20, Skoric 7, Kimbrough 19, Mokango 21, Veronika, Angelika, Szabo, Zele
1. Periyot: 21-15
Devre: 41-33
3. Periyot: 58-49
Eşleşmenin rövanşı, 31 Ocak Perşembe günü Macaristan'ın Miskolc kentinde oynanacak.
- 24.1.2019 22:58
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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