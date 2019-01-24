Galatasaray'dan kıl payı galibiyet
24 Ocak 2019, Perşembe
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'dan kıl payı galibiyet

Galatasaray'dan kıl payı galibiyet

Kadınlar FIBA son 16 turu ilk maçında , temsilcisi 'yi 77-76 mağlup etti.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Marko Vuckovic (Slovenya), Alexander Romanov (Rusya), Christina Manoli (Fransa)

: Işıl Alben 13, Farhiya 13, Grigalauskyte 13, Macaulay 10, Jefferson 8, Eda Şahin, Şerife Onar 13, İrem Topuz 4, Sinem Ataş 3, İnci Güçlü

: Medgyessy 9, Putnina 20, Skoric 7, Kimbrough 19, Mokango 21, Veronika, Angelika, Szabo, Zele

1. Periyot: 21-15

Devre: 41-33

3. Periyot: 58-49

Eşleşmenin rövanşı, 31 Ocak Perşembe günü 'ın Miskolc kentinde oynanacak.

  1. 24.1.2019 22:58
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