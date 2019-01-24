Fenerbahçe'den deplasman galibiyeti
Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında Fenerbahçe, Macaristan ekibi Sopron Basket'i deplasmanda 84-80 yendi.
Sopron şehrindeki Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-12 önde tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 40-34 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü ele geçiren ev sahibi ekip mücadelenin bu bölümünü 64-61 galip tamamlasa da Fenerbahçe son çeyrekteki mücadelesiyle karşılaşmadan 84-80 galip ayrılmayı başardı.
Fenerbahçe adına ürettiği 24 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlayan Cecilia Zandalasini, maçın da en skorer ismi oldu.
Sarı-lacivertiler, grupta 7 galibiyetine ulaşırken, ev sahibi ekip ise 5. kez yenildi.
- 24.1.2019 23:01
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Fenerbahçe'den deplasman galibiyeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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