Fenerbahçe'den deplasman galibiyeti
24 Ocak 2019, Perşembe
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'den deplasman galibiyeti

Fenerbahçe'den deplasman galibiyeti

Kadınlar FIBA B Grubu 10. hafta maçında , ekibi Sopron Basket'i deplasmanda 84-80 yendi.

Sopron şehrindeki Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-12 önde tamamlayan , soyunma odasına 40-34 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü ele geçiren ev sahibi ekip mücadelenin bu bölümünü 64-61 galip tamamlasa da Fenerbahçe son çeyrekteki mücadelesiyle karşılaşmadan 84-80 galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe adına ürettiği 24 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlayan Cecilia Zandalasini, maçın da en skorer ismi oldu.

Sarı-lacivertiler, grupta 7 galibiyetine ulaşırken, ev sahibi ekip ise 5. kez yenildi.

  1. 24.1.2019 23:01
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