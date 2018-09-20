Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan, Hırvat pivot Ivan Buva'yı kadrosuna dahil etti.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekip, 27 yaşında ve 2,08 metre boyundaki Buva ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Son olarak Çin ekibi Anhui Wenyi'nin kadrosunda yer alan Buva, geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasıyla da 27 lig maçında 18 sayı, 6,6 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla oynamıştı.
- 20.9.2018 16:53
- Güncelleme: 20.9.2018 16:58
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Fırat Aydınus'un derbi karnesi
Toplam 4
Yorum
KG Fırat aydınus hakem olmasaydı Çakar hakemdi Tezgah Tamam Banko Fener
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Kaybedilen bir şey yok!
Toplam 3
Yorum
tuncay72 haklisin unal kaybeden sadece trabzonspor taraftaridir.sizin kaybettiginiz birsey yok gercektende.
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Öğreneceğiniz çok şey var!
Toplam 3
Yorum
tuncay72 senin ögrenecegin cok sey var haklisin.
Ivan Buva Beşiktaş Sompo Japan'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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