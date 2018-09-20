Ivan Buva Beşiktaş Sompo Japan'da
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'da

    Ivan Buva Beşiktaş Sompo Japan'da

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından , Hırvat pivot 'yı kadrosuna dahil etti.

    Siyah-beyazlı takım, Hırvat pivot 'yı transfer etti

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekip, 27 yaşında ve 2,08 metre boyundaki Buva ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

    Son olarak ekibi Anhui Wenyi'nin kadrosunda yer alan Buva, geçen sezon formasıyla da 27 lig maçında 18 sayı, 6,6 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

    1. 20.9.2018 16:53
    2. Güncelleme: 20.9.2018 16:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ivan Buva Beşiktaş Sompo Japan'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN