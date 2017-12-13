 Eskişehir'de Baron'un doğum günü kutlandı – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Eskişehir'de Baron'un doğum günü kutlandı

    Eskişehir'de Baron'un doğum günü kutlandı

    ’in başarılı basketbolcusu Billy Baron’un doğum gününü takım arkadaşları ve teknik heyet pasta keserek kutladı.

    Geçtiğimiz akşam bir alışveriş merkezinde bowling oynayarak stres atan , etkinliğin sonunda Baron'un 27. yaşını hep birlikte kutladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından ise, "Takımımız bowling oynadıktan sonra, başarılı oyuncumuz Billy Baron'un doğum gününü birlikte kutlamıştır. Doğum günün kutlu olsun Billy Baron" mesajı yayınlandı.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:35
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