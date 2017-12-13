Eskişehir'de Baron'un doğum günü kutlandı
Eskişehir Basket’in başarılı basketbolcusu Billy Baron’un doğum gününü takım arkadaşları ve teknik heyet pasta keserek kutladı.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:35
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Kocaman için gözlem maçı
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST KARDEŞİM BÖYLE ANGARYA KUPALARDA SOLDADO, OZAN,VALBUENA, NETO, İSLA, HASAN ALİYİ NİYE OYNATIRSIN KOY PAF TAKIMINI OYNASIN YA ELENİRSEN ELEN
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Çalımbay: "Hem kupada hem ligde gitmek istiyoruz"
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fatih Bongonda elde tutulmalı stoper ve sol kanat lazım
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Fenerbahçe kafilesi Adana'da
Toplam 1
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UZMAN DR TÜRKİE KUPASI VE UEFA KUPASI GİBİ ANGARYA KUPALARDA GENÇLERİ OYNATIN ASLINDA ONLARA BİLE BUI KUPALARDA OYNAMAK ANGARYA TEŞKİL EDER.
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