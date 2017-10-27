FIBA'da 4'te 2 yaptık

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Banvit ile Beşiktaş Sompo Japan ikinci kez galibiyet alırken Pınar K.Yaka ile G.Antep Basketbol ilk yenilgilerini aldı

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar K.Yaka ile G.Antep Basketbol ilk yenilgilerini alırken, Banvit ile Beşiktaş Sompo Japan 2. galibiyetlerine ulaştı. Toplam 4 grupta 32 takımın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Pınar K.Yaka, Almanya'da EWE Baskets'e 96-82, B Grubu'nda G.Antep Basketbol, konuk ettiği son şampiyon İspanyol Iberostar Tenerife'ye 87-74 yenildi. C Grubu'nda Banvit, Yunanistan'da AEK'yi 74- 70, D Grubu'ndaki Beşiktaş Sompo Japan da Stelmet Zielona'yı 65-60 mağlup etti. Gaziantep Basketbol ve Pınar D Grubu'nda liderliğe yükselen Beşiktaş Sompo Japan ile C Grubu'nda beşinci durumda bulunan Banvit ise üst üste ikinci galibiyetlerine ulaştı.



Potada sınava devam

Beşiktaş Sompo Japan gruptaki 4. maçında 31 Ekim Salı günü Çekya'dan CEZ Nymburk'u, Pınar K.Yaka ise İsrail ekibi Hapoel Holon'u konuk edecek. G.Antep Basketbol'un Litvanya'da Neptunas'a konuk olacağı 1 Kasım Çarşamba günü Banvit ise Almanya'dan Medi Bayreuth'u ağırlayacak.