FIBA'da 4'te 2 yaptık
FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Banvit ile Beşiktaş Sompo Japan ikinci kez galibiyet alırken Pınar K.Yaka ile G.Antep Basketbol ilk yenilgilerini aldı
Potada sınava devam
Beşiktaş Sompo Japan gruptaki 4. maçında 31 Ekim Salı günü Çekya'dan CEZ Nymburk'u, Pınar K.Yaka ise İsrail ekibi Hapoel Holon'u konuk edecek. G.Antep Basketbol'un Litvanya'da Neptunas'a konuk olacağı 1 Kasım Çarşamba günü Banvit ise Almanya'dan Medi Bayreuth'u ağırlayacak.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:10
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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