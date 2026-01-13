Başakşehir telafi peşinde

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Başakşehir, ikinci hafta karşılaşmasında Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'u ağırlayacak. Turuncu-lacivertiler rakibini mağlup ederek, kupadaki iddiasını sürdürmek istiyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Burak Olcar yönetecek.
