CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Başakşehir RAMS Başakşehir Universitatea Craiova maçının hazırlıklarını tamamladı

RAMS Başakşehir Universitatea Craiova maçının hazırlıklarını tamamladı

RAMS Başakşehir, UEFA Konferas Ligi play-off turu ilk maçında oynayacağı Universitatea Craiova maçının hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 19:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
RAMS Başakşehir Universitatea Craiova maçının hazırlıklarını tamamladı

İstanbul Başakşehir, yarın sahasında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile yapacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Çalışmaya sakatlıkları bulunan Olivier Kemen ve Ömer Ali Şahiner katılmadı.

Universitatea Craiova maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli takım kampa girdi.

Manuel Akanji'den G.Saray yanıtı!
G.Saray'dan Rabiot bombası!
DİĞER
Hasan Denizyaran: Söylersem çıta yükselir, hayatıma giren daha fazlasını ister!
"EkremEdit" Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ'dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: "Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum"
Skriniar için flaş sözler!
Trabzonspor transferi resmen açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyan Antrenörler Birliği İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesini istedi! İtalyan Antrenörler Birliği İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesini istedi! 18:15
G.Saray'dan Rabiot bombası! G.Saray'dan Rabiot bombası! 18:08
Manuel Akanji'den G.Saray yanıtı! Manuel Akanji'den G.Saray yanıtı! 17:52
Gençlerbirliği Sekou Koita’yı kadrosuna kattı Gençlerbirliği Sekou Koita’yı kadrosuna kattı 17:02
Başakşehir'de nikah tazelendi Başakşehir'de nikah tazelendi 16:48
Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi 16:46
Daha Eski
Beşiktaş İsviçre'ye geldi Beşiktaş İsviçre'ye geldi 16:44
G.Saray'da Kayserispor mesaisi sürüyor G.Saray'da Kayserispor mesaisi sürüyor 16:42
Skriniar için flaş sözler! Skriniar için flaş sözler! 16:37
Trabzonspor transferi resmen açıkladı! Trabzonspor transferi resmen açıkladı! 16:33
Fırtına'da Sanches sesleri! Fırtına'da Sanches sesleri! 16:16
Kayserispor G.Saray maçına hazırlandı Kayserispor G.Saray maçına hazırlandı 16:15