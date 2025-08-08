CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Başakşehir Başakşehir'den muhteşem geri dönüş

Başakşehir'den muhteşem geri dönüş

Norveç’te Viking karşısında 1-0 geriden gelen Başakşehir, rakibini Deniz Türüç Operi ve Selke’nin golleriyle 3-1 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı.

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Başakşehir'den muhteşem geri dönüş

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Viking karşısında 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-1 kazanarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Norveç ekibi Viking, karşılaşmanın 2. dakikasında Sander Svendsen'in golüyle öne geçerken, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı. Başakşehir, 60. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle eşitliği sağladı, 79. dakikada Christopher Operi'nin golüyle öne geçti ve 90+4. dakikada Davie Selke'nin golüyle farkı ikiye çıkararak galibiyeti perçinledi. Rövanş mücadelesi 13 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

GAZZE'YE DESTEK

Başakşehir'de futbolcular, Viking maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı. Turuncu-lacivertli oyuncular, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de işlenen suçlara tepkisini üzerinde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" ve "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı siyah tişörtleri giyerek gösterdi.

SON DAKİKA
