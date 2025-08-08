Başakşehir'den muhteşem geri dönüş

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Viking karşısında 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-1 kazanarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Norveç ekibi Viking, karşılaşmanın 2. dakikasında Sander Svendsen'in golüyle öne geçerken, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı. Başakşehir, 60. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle eşitliği sağladı, 79. dakikada Christopher Operi'nin golüyle öne geçti ve 90+4. dakikada Davie Selke'nin golüyle farkı ikiye çıkararak galibiyeti perçinledi. Rövanş mücadelesi 13 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

GAZZE'YE DESTEK

Başakşehir'de futbolcular, Viking maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı. Turuncu-lacivertli oyuncular, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de işlenen suçlara tepkisini üzerinde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" ve "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı siyah tişörtleri giyerek gösterdi.