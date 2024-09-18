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Haberler Başakşehir

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Kötü zeminlerde maç oynuyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir deplasmanda Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. İstanbul ekibinin teknik direktörü Çağdaş Atan, uzun zaman sonra yenildikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 23:01
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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Kötü zeminlerde maç oynuyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme müsabakasında Samsunspor'a deplasmanda 2-0 yenilen RAMS Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Atan, ligdeki ilk mağlubiyetlerini aldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Samsun'a kazanmak için geldiklerini ve tüm planlarını buna göre yaptıklarını vurgulayan Çağdaş Atan, "Uzun zaman sonra mağlup olduk. O gün bugün müydü bilmiyorum. 1-0'a kadar rakibe pozisyon vermedik, iyi pozisyonlara da girdik. Gol atacağımız anlarda çok kötü bir gol yedik. Marius gücünü kullanarak bizi geriye düşürdü. 2-0'dan sonra rakibe çok fazla geçiş hücum fırsatı verdik. 0-0'ken iyi olan taraf bizdik. Mağlubiyete mazeret değil ama 2 haftadır kötü zeminlerde maç oynuyoruz. Samsunspor gibi takımların zeminlerinin iyi olması lazım. Zemin çok kötüydü. Yakın zamanda burada milli maç olacak. Bu zeminde milli maçın çok verimli olacağını düşünmüyorum" dedi.

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