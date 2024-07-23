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Dişimize göre

Başakşehir’in Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Temsilcimiz, 3. eleme turuna yükselmesi halinde İberia Tbilisi-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Dişimize göre

Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun Kura Çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti. Başakşehir'in 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Başakşehir, La Fiorita'yı elemesi halinde Iberia Tbilisi- Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak. Öte yandan,Başakşehir'in Konferans Ligi elemelerindeki rakibi La Fiorita San Marino takımı. İtalyan ağırlıklı bir kadro yapısı var. 5 Bin kişi kapasiteli statlarında kendi düzeyindeki takımlara karşı daha etkili oluyorlar. En değerli oyuncuları kiralık forvet arkası oynayan Casolla. Arjantin asıllı Lago ve Brezilya asıllı Pelipe diğer tehlike oluşturabilecek futbolculardır. Ülke, takım ve kadro olarak Başakşehir'in seviyesinde olmadığı oldukça aşikar görünüyor.

YA TBİLİSİ YA PARTİZANİ

San Marino takımı La Fiorita'yı geride bırakması durumunda Temsilcimiz Başakşehir bir üst turda İberia Tbilisi- Partizani takımlarının maçlarından çıkacak galip ile oynacak. Gürcistan takımı İberia Tbilisi mütevazi bir kadroya sahip. Arnavutluk takımı Partizani ise rakibine göre daha renkli ve daha uluslararası oyuncuları barındırıyor.

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