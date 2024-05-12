Mustafa Keçeli: Hedefimizi başardık

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 galibiyetle ayrılan Başakşehir'de Yardımcı Antrenör Mustafa Keçeli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Keçeli, "Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Sivasspor çok fazla gol yiyordu biliyoruz bunu. Pozisyonlarımız da vardı. İlk yarı duran toptan golü bulduk. İkinci yarı bizim için daha rahat geçti. Bizim bir Avrupa kupalarına katılma hedefimiz vardı ve bunu da başardık. Önümüzdeki hafta Trabzonspor'u yenmek istiyoruz. Geldiğimizde zor dönem geçirdik, zorlu maçlar oynadık. Oyuncular da inandı. Hedeflediğimiz Konferans Ligi'ne kaldık" diye konuştu.